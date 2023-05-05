13 медалей завоевали череповчане на Первенстве России по кикбоксингу, который проходит в Ледовом дворце «Кузбасс», город Кемерово, с 1 по 7 мая.
В соревнованиях участвуют более 1300 спортсменов от 7 до 18 лет. Они борются за победу в дисциплинах лайт-контакт, поинтфайтинг, сольные композиции, фулл-контакт, лоу-кик и К1.
Наш регион представляют кикбоксёры Центра боевых искусств Череповца, воспитанники тренеров Романа Чижова и Алексея Шадровцева. Череповчане завоевали 7 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали.
4 золотых медали завоевал Давид Саркисян. Трехкратной чемпионкой соревнований стала Ольга Кузнецова. Также отметим Софью Архипову, которая дважды была в шаге от победы, завоевав две серебряных медали.
13 медалей завоевали череповчане на Первенстве России по кикбоксингу
13 медалей завоевали череповчане на Первенстве России по кикбоксингу, который проходит в Ледовом дворце «Кузбасс», город Кемерово, с 1 по 7 мая.
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