13 медалей завоевали череповчане на Первенстве России по кикбоксингу, который проходит в Ледовом дворце «Кузбасс», город Кемерово, с 1 по 7 мая.



В соревнованиях участвуют более 1300 спортсменов от 7 до 18 лет. Они борются за победу в дисциплинах лайт-контакт, поинтфайтинг, сольные композиции, фулл-контакт, лоу-кик и К1.



Наш регион представляют кикбоксёры Центра боевых искусств Череповца, воспитанники тренеров Романа Чижова и Алексея Шадровцева. Череповчане завоевали 7 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали.



4 золотых медали завоевал Давид Саркисян. Трехкратной чемпионкой соревнований стала Ольга Кузнецова. Также отметим Софью Архипову, которая дважды была в шаге от победы, завоевав две серебряных медали.