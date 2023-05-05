Житель Кич-Городецкого района два раза смог продать свое авто, обхитрив систему

Житель Кич-Городецкого района два раза продал свое авто, обхитрив систему.

Впервые 21-летний житель Кич-Городецкого района продал свой автомобиль марки Нива по договору купли-продажи за 100 тысяч рублей 2016 году. Новый собственник авто перепродал, но на регистрационный учет на свое имя покупатели автомобиль не ставили. Налоги за авто платил прежний хозяин. С 2016 по 2022 год их набежало около 33 тысяч рублей.

В начале июня 2022 года данный молодой человек поехал в Вологду и на стоянке на улице Петина увидел тот самый автомобиль марки Нива, который продал, но который по-прежнему по документам числился на нем и за который он продолжал платить налог.

Молодой человек, не долго думая, решил восстановить справедливость. Он обратился в ГИБДД за восстановлением документов на автомобиль. Получив дубликаты ПТС и СТС, на интернет-сайте объявлений нашел нового покупателя. Новому покупателю предъявил документы на автомобиль, сказав, что ключи утерял, и вновь продал данный автомобиль за 125 тысяч рублей. Перевез автомобиль марки Нива на эвакуаторе с манипулятором со стоянки на к дому нового покупателя, а похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

«Действия молодого человека квалифицированы по ч.1 ст. 158 УК РФ „Кража“. Потерпевший рассказал, что не обнаружив автомобиль на стоянке на ул. Петина, он обратился в полицию. Ущерб ему возмещен в полном объеме», — сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 61 признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 9000 рублей.