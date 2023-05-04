Житель Никольска топором разбил окно машины, в которой громко играла музыка

04.05.2023 [Общество]

В Никольске суд привлёк местного жителя к административной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества.

«Ночью 02 апреля 2023 года 27-летний житель г. Никольска, находясь на ул. Советской, умышленно разбил топором заднее стекло автомобиля марки „ВАЗ-21112“. Потерпевшему был причинен незначительный материальный ущерб в размере 3010 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина признал вину и пояснил, что был пьян и сидел дома, когда внизу остановилась машина, из которой громко играла музыка. Взяв топор, он вышел на улицу, чтобы припугнуть водителя, однако тот выругался в его адрес и поехал, а привлекаемый кинул ему вслед топор, который попал в заднее стекло авто.

В качестве наказания суд назначил ему штраф в 500 рублей. За потерпевшим признанно право на взыскание материального ущерба.

Тэги: громкая музыка, пьяный, разбил стекло, авто, повреждение имущества, суд, штраф

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