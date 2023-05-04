Жители областной столицы до конца мая могут выбрать объекты для благоустройства в Вологде

04.05.2023 [Общество]

8 общественных пространств Вологды предложено для голосования за объекты благоустройства на 2024 год в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Голосование идет на федеральной платформе 35gorodsreda.ru до 31 мая. На данный момент свое мнение высказали около 30 тысяч жителей областной столицы.

В голосовании участвуют следующие городские территории: площадь им. Бабушкина, бульвар по проспекту Победы, Осановская роща (2-й этап), парк «Евковка», сквер 300-летия полиции в мкр Охмыльцево, сквер 825-летия Вологды, бульвар по улице Ильюшина, сквер за ДК ПЗ.

На данном этапе голосования наибольшую поддержку вологжан получает площадь имени Бабушкина. Это общественное пространство, где будет установлена стела «Город трудовой доблести» как символ звания, присвоенного Вологде Указом Президента РФ за массовый трудовой героизм жителей в годы Великой Отечественной войны. Также в тройке  лидеров голосования находятся парк Евковка и Осановская роща (2 этап благоустройства).

До конца мая жители в возрасте от 14 лет могут поддержать одну из восьми предложенных территорий и приблизить ее благоустройство. В программу на 2024 год войдет объект, который получит наибольшее количество голосов.

Высказать свое мнение можно на федеральной платформе 35gorodsreda.ru, где подробно рассказано о каждой территории и представлены эскизы возможного благоустройства. Еще один вариант — голосование с помощью волонтеров. С их помощью на сегодня отдано более 9, 5 тысяч голосов, это примерно треть от общего числа.

Добровольцы проекта «Формирование  комфортной городской среды» дежурят на открытых территориях в разных районах города, для удобства жителей меняя площадки каждую неделю. Так, до 7 мая они работают у ЦУМа, в скейт-парке «Яма», Фрязиновском парке, у Дворца спорта «Вологда», ТЦ «Плаза» и ДК ПЗ. С 8 по 14 мая волонтерскими площадками станут бульвар Пирогова, территория у Ледовой арены на ул. Пугачева, стадион «Локомотив» и ТЦ «Форум». В будни волонтеры дежурят с 16.00 до 20.00, в выходные — с 14.00 до 18.00.

В 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды» идет благоустройство парка Ветеранов.

 

Тэги: комфортная городская среда

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