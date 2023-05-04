На реке Шексне полиция задержала браконьеров, которые успели выловить 360 рыб

На реке Шексне транспортная полиция задержала браконьеров, которые успели выловить 360 рыбин, половина из которых были с икрой. Причиненный ущерб превысил 290 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Браконьеры были обнаружены в районе деревни Нова Череповецкого района Вологодской области.

«Установлено, что на 558 километре Волго-Балтийского водного пути двое местных жителей, 1972 и 1978 года рождения, ловили рыбу внерестовый период с помощью ставных сетей, являющихся запрещенным орудием лова. Стражи правопорядка изъяли у злоумышленников незаконно выловленных плотву, леща, окуня и синец в количестве 360 экземпляров, в том числе 199 были с икрой. Причиненный ущерб превысил 290 тыс. рублей», - пояснили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО

Дознанием Череповецкого линейного отдела полиции в отношении граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий массового истребления водных биологических ресурсов, в местах нереста в запрещенный период с причинением особо крупного ущерба». Избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

Браконьерам грозит штраф в размере от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.