Мемориальную доску Расулу Мусаеву открыли на здании школы №20 в Вологде

Мемориальная доска открыта на здании школы № 20, где учился Расул Мусаев – военнослужащий, погибший в ходе специальной военной операции. Память бойца почтили мэр Вологды Сергей Воропанов, родители и родственники солдата, ученики и педагоги школы.

Расул Мусаев учился в школе № 20 с 5 по 9 класс, затем закончил Вологодский строительный колледж, хотел стать железнодорожником. Заключив контракт, вологжанин нес службу в зоне СВО в составе воздушно-десантных войск. Погиб 22 мая 2022 года, удостоен ордена Мужества посмертно. Награду семье бойца вручили в День защитника Отечества. Расулу Мусаеву был 21 год.

«Расул пошел добровольцем и попал в самую горячую на тот момент точку. Это больно - терять таких замечательных парней. Они борются с неонацизмом, защищают рубежи нашей Родины, чтобы мы спали спокойно, могли спокойно воспитывать детей. Почти восемь десятилетий назад этот подвиг совершили наши деды и прадеды, сегодня – их знамя подхватили бойцы, вновь отстаивающие интересы нашей страны и каждого ее жителя. Это очень непростая работа. Мы гордимся нашими ребятами, память о героях будет жить вечно», - сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Добавим, для поддержки бойцов в зоне СВО в Вологде в постоянном режиме идет сбор гуманитарной помощи и денежных средств. С февраля 2022 года в зону спецоперации направлено 88 тонн грузов.

Также в Вологде оказывается всесторонняя поддержка семьям участников СВО, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции. Помимо федеральных и областных мер поддержки приняты и городские: бесплатное горячее питание в школах с 5 по 11 класс, освобождение от оплаты за детский сад, кружки и секции, бесплатные проездные для школьников и студентов ссузов.

Кроме того, для семей участников СВО открыта социальная приемная, которая работает еженедельно по средам. Ближайшая состоится 10 мая в 18.00 в молодежном центре «ГОРКОМ35» по адресу Козленская, 2. Семьи могут туда обратиться с любыми вопросами, сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

