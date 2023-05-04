Во дворах Вологды 9 мая продут мини-парады

Помимо основного марша войск Вологодского гарнизона, который начнется 9 мая в 10.00 на площади Революции, в Вологде пройдут 9 мини-парадов. Они запланированы во дворах ветеранов Великой Отечественной войны, которые не смогут в силу возраста и состояния здоровья прийти на площадь.

Творческие группы будут курсировать по городу, начиная с 11.00 по трем маршрутам: в центре города, в селе Молочном, а также в западной и восточной части областной столицы. Расчеты для мини –парадов сформированы из курсантов ВИПЭ и кадетов Центра образования № 23 «Созвучие» Они промаршируют под окнами ветеранов под марши «День Победы» и «Прощание славянки». Ветераны смогут наблюдать за происходящим, спустившись к подъезду, если позволяет здоровье, или из окон квартир, с балконов домов.

После прохождения парадного расчета во дворах пройдут получасовые концертные программы. Для ветеранов будут выступать артисты Мария Кубышкина, Алексей Булгаков, Виктор Кузнецов, Анастасия Орлова, а также воспитанники Центра образования № 23 «Созвучие». Прозвучат песни военных лет, которым обычно подпевают не только ветераны, но и их соседи. Такие мини–парады ежегодно собирают немало зрителей со всех окрестных домов.

Празднование Дня Победы будет проходить 9 мая на площадках в разных районах города: в Парке Ветеранов, Кировском сквере, на пл. Федулова, бульваре Пирогова, в ДК Льнокомбината. На площади Революции, сразу после прохождения войск Вологодского гарнизона начнется многочасовой концертный марафон. Он стартует с 11.00 и завершится концертом группы «ЧИЧЕРИНА» (в 21.00) и праздничным салютом Победы (в 22.00).

Подробную программу празднования Дня Победы можно посмотреть здесь.