Опубликован график отключения горячей воды в Вологде на лето 2023 года

04.05.2023 [Общество]

Полный график отключения горячей воды сформирован и размещен на официальном сайте Администрации города Вологды. В соответствии с ним плановые остановки котельных начнутся в областной столице с 15 мая. Как подчеркнули специалисты Департамента городского хозяйства, в случае, если отопительный сезон завершится позднее 15 мая, график будет частично откорректирован. Напомним, дата завершения отопительного сезона зависит от погодных условий.

В соответствии с существующим на сегодня графиком первой встанет на ремонт котельная на Колхозной, 71а, далее с 22 мая – теплоисточники на Пошехонском шоссе, 23а, Болонина, 23а, Разина, 53Б, а с 29 мая -  котельные на Маяковского, 22а, Красноармейской, 27, Добролюбова, 15а, Чернышевского, 84а, а также котельная ТГК-2 для Южного района. 

Большинство котельных останавливаются на две недели – для проведения профилактических ремонтов. Но для некоторых объектов срок остановки более продолжительный. Это необходимо, чтобы провести ремонты сетей и реконструкции теплоисточников и минимизировать риски сбоев работы системы теплоснабжения в зимний период

В частности, на месяц будет остановлена котельная ТГК-2 как для Южного, так и для Центрального районов Вологды. Это связано с заменой   ветхих участков магистральных тепловых сетей на ул. Ярославская и в Октябрьском сквере.

Также запланированы работы по замене неподвижных железобетонных опор трубопроводов на ул. Ветошкина и Беляева. Это необходимо для фиксации и надежной работы участка теплосети, причем такой ремонт требует времени для набора прочности бетона.

Также на месяц будет остановлена котельная на Пошехонском шоссе, 23а. Это связано с техническим перевооружением теплоисточника, в ходе которого будет увеличена мощность и обеспечено более качественное теплоснабжение потребителей. Кроме того, будет проведен капитальный ремонт участка тепловой сети рядом с котельной. 

Практически месяц будет идти реконструкция и на котельной ООО «ТеплоЭнергоСбыт», где запланирован ввод в эксплуатацию 3-й очереди объекта с увеличением его мощности. Из-за крупных ремонтов теплосетей увеличен период без горячей воды для потребителей котельной на Можайского, 15; для 11-ти домов, запитанных от котельной на Красноармейской, 27; для 24-х домов, находящихся в ведении Западной котельной.

При этом специалисты максимально используют систему закольцовки теплосетей. Это позволит на части территорий вообще не отключать горячую воду, переключив на период ремонта жилой фонд на другие котельные.

Добавим, всего в этом году планируется отремонтировать около 9 км тепловых сетей различных диаметров в двухтрубном исполнении. Большое внимание будет уделено гидравлическим испытаниям и ликвидации обнаруженных в ходе их дефектов. Все эти работы позволяют увеличить надежность теплоснабжения, сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Тэги: отключение отопления, отключение воды, горячая вода, график, котельные

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