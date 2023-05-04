В Череповце экс-директора почтамта осудили за кражу полумиллиона рублей из служебной машины

04.05.2023 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор 50-летнему местному жителю, признанному виновным в краже.

Установлено, что с июня 2021 года по октябрь 2022 года подсудимый работал начальником местного почтамта. В декабре 2022 года мужчина, зная организацию работы почты, дни выплат денежных средств и маршрут отправки их по почтовым отделениям, украл из служебной машины 550 тысяч рублей.

«Частью похищенных денежных средств в размере 280 тыс. рублей мужчина распорядился по своему усмотрению, оставшуюся часть денежных средств выдал сотрудникам правоохранительных органов при задержании», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. С него также взыскали сумму ущерба, причинённого преступлением.

Тэги: кража, почта, суд, приговор

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