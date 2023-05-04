В Череповце владельца бистро оштрафовали за продажу алкоголя ночью навынос

В Череповце суд привлёк владельца сети бистро «День и ночь» к административной ответственности за продажу алкоголя ночью навынос без соответствующей лицензии.

Местные полицейские увидели в группе бистро в соцсети информацию о том, что там можно купить алкоголь ночью.

«При выходе в торговую точку проверяющие, приобретя бутылку водки объемом 0,1 литра по цене 109 рублей, удостоверились в том, что алкоголь продается на вынос без соответствующей лицензии», — сообщает 14 арбитражный апелляционный суд.

По данному факту был составлен соответствующий административный протокол. Суд установил, что у сети бистро была лицензия на торговлю спиртным при оказании услуг общественного питания, но по факту продажа алкоголя осуществлялась без оказания услуг общественного питания, что является нарушением.

«Общество осуществляло реализацию алкоголя на вынос без оказания услуг общественного питания, что подтверждается оформленными ценниками за единицу товара, отсутствием места для приготовления пищи, меню, а также объяснениями продавца», — также говорится в сообщении суда.

С учётом отягчающего обстоятельства — ранее организацию уже штрафовали за аналогичное нарушение — суд назначил владельцу заведения штраф в 55 тысяч рублей. Он пытался оспорить решение, но его оставили без изменений.