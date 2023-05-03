Выставки двух живописцев – Юрия Зотова и Николая Наконечного – открываются в Вологде

Две выставки открываются в частной вологодской арт-галерее-студии «Наш 21-й век» 4 мая – это выставка художника-живописца Юрия Зотова «Таинственные миры» и выставка художника-живописца Николая Наконечного «Лирика пейзажа».

Юрий Зотов называет свой стиль – джаз.

– Живопись и рисование уподобляются мелодии, музыке, поэзии. Я считаю, что это очень правильно. Мелодия – это звук живописи. Недаром говорят – картины звучат. Это и есть мелодии, – говорит художник.

Юрий Викторович Зотов родился в 1959 году в Челябинске. Окончил «худграф» Нижнетагильского государственного пединститута. Жил и работал в Вологде с 1991 года, но в начале этого года переехал в Санкт-Петербург. Член Союза художников России с 1991 года. Участник городских, региональных, республиканских и международных выставок. Его работы находятся в Калининградской художественной галерее, Курганском художественном музее, Вологодской областной картинной галерее, в частных коллекциях в России и за рубежом.

Художник-живописец Николай Наконечный родился в Украине. С 1986 года проживает в России. Имеет университетское биологическое образование. Преподавал в вузе, школе. Работал при посольствах России. Заслуженный учитель Российской Федерации.

– Николай Витальевич обучался живописи самостоятельно как художник-любитель. Изучал специальную литературу, посещал музеи и картинные галереи в России и за рубежом, дистанционно – мастер-классы и уроки живописи, – говорят о художнике сотрудники галереи.

Наконечный много путешествовал, работал в России и за границей. Участвовал в художественных российских и международных выставках.

На выставке представлены работы Наконечного разных лет. В основном это пейзажи. Большинство из них отражают природу и жизнь Вологды, Вологодской и Архангельской областей.

Торжественное открытие двух выставок состоится 4 мая в 18:00 в арт-галерее-студии «Наш 21-й век». В рамках мероприятия с концертными номерами выступят учащиеся и преподаватели Детской школы искусств имени Трифонова, танцевальный коллектив «ИндиGo», а также Татьяна Кочурова исполнит казачьи песни.

Выставка будет работать до 4 июня с 11:00 до 19:00 в будни, в субботу – с 11:00 до 17:00, в воскресенье – с 11:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник и вторник.

Галерея находится по адресу: Вологда, Воркутинская, 7.

Возрастных ограничений нет.

