Сокольский ЦБК учит дошколят основам экологичного поведения

03.05.2023 [Новости компаний]

26 апреля представители Сокольского ЦБК Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») приняли участие в церемонии посвящения в отряд «Эколята-Дошколята» воспитанников подшефного детского сада № 20 города Сокол Вологодской области. Эколятами стали воспитанники двух старших групп.

В ходе игры вместе со сказочными героями ребятам напомнили основы экологичного поведения в лесу. Самым торжественным моментом стала клятва юных эколят и посвящение в движение. Теперь у ребят есть свой отличительный знак — зелёные платки-галстуки. Они также получили памятные подарки Segezha Group.

Проект «Эколята-Дошколята» является первым этапом общего процесса формирования экологической культуры ребёнка. На протяжении двух лет специалисты Сокольского ЦБК будут проводить совместные мероприятия и акции с экологическим отрядом. 

На мероприятии эколят поприветствовал заместитель руководителя Северного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Павел Соколов. Инженер-эколог Сокольского ЦБК Юлия Филатова предложила ребятам создать свой логотип — в ближайшее время пройдет конкурс творческих рисунков и у эколят появится своя эмблема.

«Мы понимаем важность экологического воспитания с самого раннего детства. Рады, что подшефный детский сад с энтузиазмом воспринял наше предложение о создании экологического отряда. Мы планируем не только проведение конкурсов и акций вместе с ребятами, но будем искать новые, интересные, игровые формы взаимодействия — то, что в игровой форме поможет сформировать и закрепить у ребят навыки экологического поведения», — отметила инженер-эколог Сокольского ЦБК Юлия Филатова.

 

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Тэги: Экология, эколята, Сокольский ЦБК

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