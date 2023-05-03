В Соколе суд взыскал с властей моральный вред в пользу женщины, у которой внук утонул в пожарном водоеме

Суд взыскал с Сокольского муниципального округа в лице Финансово-экономического управления Сокольского муниципального округа в пользу местной жительницы моральный вред, причиненный гибелью внука.



Трагедия произошла 2018 году. Восьмилетний мальчик утонул в неутилизированном пожарном водоеме у дома № 14 по улице Каляева. По факту гибели несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело.

«Приговором суда от 18 июня 2020 года за допущенную халатность, выразившуюся в не проведении утилизации списанного пожарного водоема, в котором в результате утопления погиб несовершеннолетний, к уголовной ответственности был привлечен глава Администрации города Сокола. Истец обратилась в суд с иском к Администрации города Сокола о компенсации морального вреда», — сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Сокольский районный суд взыскал с ответчика в пользу истца 700000 рублей.