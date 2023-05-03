Треть российских соискателей полагает, что их профессию могут заменить нейросети

Телеканал «Наука» и сервис по поиску работы hh.ru выявили профессии, представители которых видят в нейросетях прямых конкурентов.

Так, 31% соискателей старше 18 лет считают, что их собственную профессию вполне возможно заменить нейросетями и искусственным интеллектом. Более четверти респондентов (28%) опасаются за будущее своей профессии: 8% из них уверены, что угроза от нейросетей, ИИ и автоматизации «точно существует», при этом 20% склонны считать, что угроза существует «скорее всего». Изменения профессионального ландшафта ждать не заставят, на трансформацию потребуется 5–10 лет, считают участники опроса, который проходил с 10 по 27 марта 2023 года. В нем приняли участие 2,4 тыс. российских соискателей.

Три четверти респондентов (76%) считают, что нейросети могут «подсидеть» людей в некоторых профессиях. Лишь 18% отрицают такую возможность. 69% опрошенных не считают, что нейросети в настоящее время могут заменить их собственную профессию или должность, а 63% не считают, что развитие нейросетей, ИИ и автоматизации угрожает существованию их профессии. Более четверти (26%) считают, что угрозы для их профессии точно нет; а 37% респондентов — что она незначительна.

В большей степени переживают о замене своей профессии ИИ специалисты в области маркетинга, рекламы и PR (43%); финансов и бухгалтерии (40%); административного персонала (40%); продаж и обслуживания клиентов (38%); управления персоналом, тренингов (33%).

Меньше всех тревожатся представители таких профессиональных областей, как стратегия, инвестиции, консалтинг (22%); производство, сервисное обслуживание (25%); юриспруденция (26%); информационные технологии (26%); транспорт, логистика и перевозки (31%).

Опрошенные полагают, что перспективы исчезновения или кардинальной трансформации некоторых профессий под влиянием ИИ или нейросетей не такие уж отдаленные: каждый пятый (19%) полагает, что это случится уже в ближайшие 5 лет (чаще всего так говорили соискатели из сферы «Маркетинг, реклама, PR»); еще 18% ждут изменений в предстоящие 5–10 лет, а 22% верят, что на такие трансформации уйдет более 10 лет.

При этом 30% участников убеждены, что на их профессию нейросети и ИИ не повлияют вообще (чаще всего так отвечали представители производственных специальностей).

Абсолютное большинство опрошенных готовы к каким-либо действиям в случае замены своей профессии или должности нейросетью. Более трети респондентов (37%) будут менять специальность или профессию, столько же — получать дополнительное образование и совершенствоваться в текущей профессии (36%). Лишь 7% планируют вовсе перестать работать.

Участникам исследования также предлагалось отметить, в каких профессиях нейросети способны заменить человека. Чаще всего опрошенные выбирали следующие специальности: переводчик (66%), аналитик данных (56%), специалист колл-центра (55%), бухгалтер (48%), корректор (45%), IT-специалист (40%) и редактор (40%).