В Бабушкинском районе мужчина избил малолетнего племянника в воспитательных целях

03.05.2023 [Общество]

В Бабушкинском районе суд вынес приговор 30-летнему местному жителю, признанному виновному в побоях.

«Утром 05 октября 2022 года 30-летний нетрезвый житель Бабушкинского района нанес своему 6-летнему племяннику не менее трех ударов ногой по его ногам. После мужчина схватил ребенка за ноги, а затем, находясь примерно в 1-1,5 метрах от дивана, бросил на него племянника животом вниз», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Падая на диван, мальчик ударился головой о деревянный подлокотник, отчего получил травму. Ранее обвиняемого уже привлекали к административной ответственности за аналогичное деяние. В суде он пояснил, что избил мальчика в воспитательных целях.

По совокупности приговоров осуждённому назначили окончательное наказание в двух лет, девяти месяцев и двух дней колонии общего режима и штрафа в 10 тысяч рублей.

Тэги: избиение, побои, родственники, пострадал ребенок, уголовное дело, суд, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

28 апреля сразу на нескольких улицах Вологды отключат воду
В Вологде суд вынес приговор по делу о взятке, полученной заместителем гендиректора государственной компании
В Вологодском районе сотрудники ДПС задержали девушек-гонщиц
Бывших сотрудниц Вологодского оптико-механического завода осудили за взятки
Директор Устюженского политехнического техникума оспорила свое увольнение в суде
В Вологде приняты новые меры поддержки для педагогов
Прокуратура организовала проверку по факту гибели семилетнего ребенка и его матери на реке в Вологде
В Вологде на реке погибли взрослый и ребенок
В Череповце женщина через суд лишила бывшего мужа права на получение выплаты за погибшего сына-военнослужащего
Заместитель губернатора ответил жителям Череповецкого района о допустимости 350%-ной надбавки к зарплате директору МУП «Водоканал ЧМР»

Похожие новости

В Кадуе будут судить двоих мужчин, которые до смерти избили собутыльника

Сначала они пытались скрыть следы преступления, но потом сами сообщили о случившемся правоохранителям

1390
0

Житель Устюженского района получил условный срок за причинение смертельной травмы сожительнице

Он избил женщину, а несколько дней спустя та вышла на работу и умерла

1231
0

Полицейский, избивший работника больницы в Шексне, будет уволен из органов

Об этом сообщили в УМВД России по Вологодской области

1256
0

В Шексне полицейский с отцом избил работника больницы

Возбуждено уголовное дело

4079
0

В Соколе осудили мужчину, который до смерти избил и ударил ножом бездомного

Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима

1111
0

В Тотьме осудили вахтовика, который до смерти избил напарника

Осуждённый — житель Кировской области — получил шесть лет и семь месяцев колонии строгого режима

834
0

В Грязовецком районе двое юношей, отмечая день рождения, до смерти избили мужчину

Суд приговорил их к реальным срокам лишения свободы и взыскал с них в общей сложности полмиллиона рублей в пользу потерпевшей стороны

991
0

Житель Тотемского района до смерти избил знакомого

Возбуждено уголовное дело

1836
0

В Череповце трое мужчин до смерти избили незнакомого посетителя кафе

Потерпевший скончался в больнице 10 декабря

5280
0

В Вологде будут судить мужчину, который 11 лет назад избил и сбросил с лестницы знакомого

От полученных травм потерпевший скончался

1324
0

В Бабаево осудили троих мужчин, которые связали и избили незнакомца

Они заподозрили потерпевшего в краже металлолома

1612
0

Жителя Устюженского района подозревают в систематическом избиении супруги

Женщина скончалась в начале 2022 года

2024
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Выставки двух живописцев – Юрия Зотова и Николая Наконечного – открываются в Вологде
Сокольский ЦБК учит дошколят основам экологичного поведения
В Соколе суд взыскал с властей моральный вред в пользу женщины, у которой внук утонул в пожарном водоеме
Треть российских соискателей полагает, что их профессию могут заменить нейросети
В Бабушкинском районе мужчина избил малолетнего племянника в воспитательных целях
Шестилетний мальчик погиб в ДТП на трассе в Тотемском районе
В Вологодской области ужесточили наказание за продажу вейпов несовершеннолетним
 
25.04.2023 [Общество]

На ниточке: в Усть-Кубинском районе подросток может лишиться наследства из-за компаньона его умершей матери

1913
0
02.05.2023 [БлогоVO]

Путь в светлое будущее

443
0
02.05.2023 [Обзор Прессы]

«Если милка не полюбит, я в корыте утоплюсь!»

294
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика