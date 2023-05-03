В Бабушкинском районе мужчина избил малолетнего племянника в воспитательных целях

В Бабушкинском районе суд вынес приговор 30-летнему местному жителю, признанному виновному в побоях.

«Утром 05 октября 2022 года 30-летний нетрезвый житель Бабушкинского района нанес своему 6-летнему племяннику не менее трех ударов ногой по его ногам. После мужчина схватил ребенка за ноги, а затем, находясь примерно в 1-1,5 метрах от дивана, бросил на него племянника животом вниз», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Падая на диван, мальчик ударился головой о деревянный подлокотник, отчего получил травму. Ранее обвиняемого уже привлекали к административной ответственности за аналогичное деяние. В суде он пояснил, что избил мальчика в воспитательных целях.

По совокупности приговоров осуждённому назначили окончательное наказание в двух лет, девяти месяцев и двух дней колонии общего режима и штрафа в 10 тысяч рублей.