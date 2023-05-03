В Вологодской области ужесточили наказание за продажу вейпов несовершеннолетним

В мае 2023 года вступают в силу несколько десятков нововведений в федеральном законодательстве. Часть из них касается детской безопасности.

Так, один из важных принятых законов – увеличение штрафов за продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Ранее вступил в силу закон, запрещающий продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним.

«В 2017 году областные парламентарии приняли закон об установлении на территории региона ограничений продажи электронных сигарет несовершеннолетним. Позже, в 2018 году на Вологодчине ввели ограничение на курение вейпов в общественных местах. Тогда для продавцов был установлен штраф до 50 тысяч рублей. Сейчас наказание за продажу всей никотиносодержащей продукции детям и подросткам увеличится до 600 тысяч рублей», - отметил председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко.

Помимо этого, повышается ответственность за привлечение подростков и детей к курению никотиносодержащей продукции, в том числе кальянов. Для родителей или законных представителей ребенка наказание составит до семи тысяч рублей, для остальных людей – до пяти тысяч рублей.

Также в мае расширится функционал специального информационного ресурса для помощи тяжелобольным детям. В нем будут содержаться сведения об остатках лекарственных препаратов, медицинских изделий и об их перераспределении между организациями-получателями. Для детей с орфанными заболеваниями на платформе можно будет узнать о сроках поставки лекарств.

Другой важный принятый пакет документов касается сокращения сроков признания погибшими или пропавшими без вести. Если в течение шести месяцев нет сведений о месте нахождения участника СВО, то он в судебном порядке может быть признан безвестно пропавшим. Справку о смерти военнослужащего смогут выдавать уполномоченные лица, а не только медицинские организации. Это упростит процедуру получения социальных выплат их родственниками.

Еще несколько федеральных нововведений мая: пенсию наличными в квартиры будет доставлять только «Почта России», а за госизмену гражданам России будет грозить пожизненное заключение.