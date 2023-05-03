В Вологде подписан контракт на ремонт моста через реку Содему

В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Вологде запланирован ремонт двух инженерных сооружений: моста через реку Вологду в п. Кувшиново и моста через реку Содему на ул. Челюскинцев. По обоим объектам завершены конкурсные процедуры, определены подрядчики.

2 мая подписан контракт с компанией «Мостоотряд 61», которая займется капитальным ремонтом моста через реку Содему на ул. Челюскинцев. Сумма контракта составляет 108, 1 млн рублей из бюджетов трех уровней. К подготовительным работам подрядчик приступит в июне, а завершить работ должен не позднее конца сентября 2024 года. После ремонта мост будет 4-х полосным с тротуарами по обеим сторонам

Капитальный ремонт Кувшиновского моста будет проводить компания «Строймост». Контракт стоимостью 511, 8 млн рублей будет подписан в ближайшие дни. Работа начнется в середине мая, а срок ее окончания — конец октября 2024 года.

«Оба моста были построены в 60–70-е годы, поэтому конечно, требуют ремонта и укрепления. Содействие Губернатора Олега Кувшинникова позволило включить эти объекты в дорожный нацпроект. Оба контракта рассчитаны на 2023–2024 годы, поскольку объем работ большой. Это переустройство сетей, формирование надежного конструктива и опорных сооружений, замена проезжей части и тротуаров. Мост в поселок Кувшиново расширим с 5 до 9 метров, чтобы сформировать две полноценные полосы движения и тротуары по обеим сторонам, а также сделаем освещение. По итогу получим надежные, комфортные инженерные сооружения. Подрядчики проверенные: один задействован на ремонте моста через Шограш, второй — на строительстве ул. Поэта Романова. Замечательно, что объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным нацпроект „Безопасные качественные дороги“ включает в себя ремонт не только улиц, но и мостов. Это позволяет расширить список решаемых задач», — сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

При капитальном ремонте Кувшиновского моста будут применяться технические решения, которые позволят сохранить транспортную и пешеходную связь поселка Кувшиново с городом. На период ремонта моста через реку Содему на ул. Челюскинцев движение также полностью перекрываться не будет. Ремонт будет организован по полосам, по такой же схеме, как сейчас идет ремонт моста через реку Шограш в створе ул. Конева.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 8 участков улиц. Начиная с 2019 года, по дорожному нацпроекту в Вологде обновлено 60 км дорог.