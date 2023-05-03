Николай Буренов и Илья Иванцов присоединились к ХК «Северсталь»

03.05.2023 [Спорт]

Николай Буренов и Илья Иванцов присоединились к ХК «Северсталь».

Николай Буренов перешёл в череповецких клуб из нижегородского «Торпедо», за который дебютировал в КХЛ в сезоне 2022/23. До этого защитник два года играл в ВХЛ за ХК «Рязань». В минувшем сезоне Николай набрал 5 (0+5) очков в 29 играх (регулярный чемпионат и плей-офф). В «Северсталь» игрок переходит в обмен на денежную компенсацию.

Так же в обмен на денежную компенсацию из СКА в «Северсталь» перешёл Илья Иванцов. Нападающий уже играл в Череповце на правах аренды. В сезоне 2022/23 в 70 матчах он набрал 18 (2+16) очков.

А вот уже экс-защитник «жёлто-черных» Робин Пресс подписал однолетний контракт с магнитогорским «Металлургом». 28-летний швед провёл два сезона в «Северстали», всего на его счету 69 (20+49) очков в 126 матчах в КХЛ.

Тэги: хоккей

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