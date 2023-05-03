Николай Буренов и Илья Иванцов присоединились к ХК «Северсталь».
Николай Буренов перешёл в череповецких клуб из нижегородского «Торпедо», за который дебютировал в КХЛ в сезоне 2022/23. До этого защитник два года играл в ВХЛ за ХК «Рязань». В минувшем сезоне Николай набрал 5 (0+5) очков в 29 играх (регулярный чемпионат и плей-офф). В «Северсталь» игрок переходит в обмен на денежную компенсацию.
Так же в обмен на денежную компенсацию из СКА в «Северсталь» перешёл Илья Иванцов. Нападающий уже играл в Череповце на правах аренды. В сезоне 2022/23 в 70 матчах он набрал 18 (2+16) очков.
А вот уже экс-защитник «жёлто-черных» Робин Пресс подписал однолетний контракт с магнитогорским «Металлургом». 28-летний швед провёл два сезона в «Северстали», всего на его счету 69 (20+49) очков в 126 матчах в КХЛ.
Николай Буренов и Илья Иванцов присоединились к ХК «Северсталь»
Николай Буренов и Илья Иванцов присоединились к ХК «Северсталь».
Похожие новости
Хоккейный клуб «Северсталь» продлил контракт со своим словацким нападающий Адамом Лишкой
Новый контракт рассчитан еще на один сезон
Егор Башкатов продлил контракт с ХК «Алмаз»
52-летний специалист возглавил череповецкий клуб в декабре 2022 года
Кирилл Пилипенко продлил контракт с череповецкой «Северсталью» ещё на два сезона
В сезоне 2022/23 26-летний нападающий провёл 65 матчей
Вадим Шипачёв вывел казанский «Ак Барс» в финал Кубка Гагарина
В пятом матче финала Восточной конференции КХЛ, против омского «Авангарда» череповчанин забросил решающий шайбу
Воспитанники ХК «Северсталь» одержали победу в Первенстве СЗФО
Череповчане встречались с командами из Санкт-Петербурга, Янино и Шексны
Никита Рожков продлил контракт с ХК «Северсталь» ещё на 2 сезона
В сезоне 2022/23 нападающий провёл 38 матчей
ХК «Северсталь» может возглавить Андрей Козырев
Официального подтверждения этой информации со стороны череповецкого клуба пока не поступало
Хоккейная команда «Олимп» из Вологодского округа стала бронзовыми призёром Всероссийских детских соревнований
В матче за третье место вологжане обыграли «Зарю» из Ижевска со счётом 8:6
Дмитрий Моисеев продлил контракт с ХК «Северсталь» еще на два года
Нападающий играет в Череповце с сезона 2020/21
Череповецкие хоккеисты продолжают борьбу за Кубок Гагарина
Это главный трофей Континентальной хоккейной лиги
Пробные занятия по хоккею и фигурному катанию начинаются в новом ледовом дворце между улицами Молодежная и поэта Романова
Занятия бесплатные в рамках спортивной подготовки
Клуб «Северсталь» может возглавить помощник Игоря Ларионова в нижегородском «Торпедо»
Андрей Козырев, который может стать главным тренером «сталеваров», в 90-х годах играл за «Северсталь»