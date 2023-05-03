Общественники провели экологический аудит Сокольского ЦБК

В конце апреля на Сокольском целлюлозно-бумажном комбинате состоялась встреча с общественностью г. Сокол. Комбинат проинформировал население о результатах замеров концентрации в атмосфере диоксида серы и производственной пыли. Мониторинг проводили три сертифицированные лаборатории: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», Центр лабораторного анализа и технических измерений по Вологодской области, а также штатная лаборатория комбината.

Это уже вторая публичная встреча на тему влияния производства на окружающую среду. Первая прошла в сентябре 2022 года. В мероприятии участвуют жители Сокола, представители Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, Росприроднадзора, Сокольской межрайонной прокуратуры и администрации Сокольского муниципального округа.

Мониторинг проводился днем и ночью. Было отработано два обращения на «телефон доверия». Превышения допустимых концентраций в атмосферном воздухе не зафиксированы.

«К экологичности производства мы подходим с системных позиций. На постоянной основе контролируем состояние атмосферного воздуха. Наблюдения охватывают всю розу ветров и ведутся тремя лабораториями на пяти контрольных постах. Для улучшения качества воздушного контроля на предприятии установят газоанализатор для проведения онлайн-мониторинга воздуха. Оборудование закупят в 2024 году. Напомню, что в 2022 году замеры на контрольных точках были проведены 59 раз при положенных по плану-графику – четыре раза в год. По ночным и дневным показателям фактическая концентрация диоксида серы составляла менее 0,0025 мг/м3 – это значит, что результат измерения - ниже предела его обнаружения, предусмотренного методикой наблюдений», - отметил генеральный директор АО «Сокольский ЦБК» Григорий Иванов

В 2022 году Segezha Group в рамках экологической программы модернизировала оборудование Сокольского ЦБК. Так, обновили шесть участков целлюлозного производства. В результате мероприятий удалось дополнительно улучшить состояние экологии. Одновременно внедрили рационализаторское предложение технологов - на вакуум-выпарной установке на участке производства технических лигносульфонатов была обновлена вторая ступень газоочистки, которая теперь достигает 99,87%. В планах на 2023 год – модернизация узла очистки газов на участке регенерации целлюлозного производства, обновление кислотного участка, капремонт серного потока. На кислотном участке целлюлозного производства модернизируют серную печь, скруббер, газоход и паровой котел. Строительство новой станции биологической очистки заложено в бюджет на 2025 год.

Активистам и жителям города также показали территорию комбината и цеха.

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