В Вологде проститутка украла деньги с банковской карты клиента

В Вологде полицейские раскрыли кражу денег с карты 65-летнего местного жителя.

«Мужчина рассказал полицейским, что решил провести вечер в компании незнакомки. Он нашел в сети интернет объявление и позвонил по указанному номеру. Спустя время к нему приехала девушка, которая сообщила, что сначала необходимо оплатить услугу в сумме 10 тысяч рублей. Доверчивый вологжанин отдал незнакомке свою банковскую карту, чтобы она сходила до банкомата и сняла необходимую сумму», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Незнакомка не вернулась, а с карты было списано около 68 тысяч рублей. Подозреваемой оказалась 46-летняя ранее судимая вологжанка. Её задержали и она рассказала, что потратила 19 тысяч рублей в магазинах парфюмерии и нижнего белья, а потом сняла с карты ещё 50 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до четырёх лет лишения свободы и крупный штраф. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.