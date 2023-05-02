Слезы застилали глаза: вологжанка врезалась в чужое авто и скрылась с места ДТП

В Вологде суд привлёк 56-летнюю местную жительницу к административной ответственности за оставление места ДТП.

«Днем 23 февраля 2023 года 56-летняя вологжанка, управляя автомобилем марки „Шкода“ на ул. Панкратова выехала на встречную полосу и допустила лобовое столкновение с автомобилем „Митсубиси Лансер“», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

После женщина уехала с места ДТП, но до этого она успела врезаться в припаркованный автомобиль «Грейт Волл». За столкновение с «Грейт Волл» она уже отбыла административный арест.

В суде вологжанка пояснила, что в тот день поссорилась с мужчиной, села за руль, плакала и слёзы застилали ей глаза.

«В ГИБДД сама не сообщила, так как ждала повестку. Просила не лишать ее права управления транспортными средствами, так как автомобиль нужен в семье», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

В качестве наказания суд назначил ей четверо суток административного ареста.