В России возник дефицит фенола для производства фанеры

02.05.2023 [Экономика]

В России возник дефицит ключевого компонента для производства фанеры — фенольной формальдегидной смолы, из-за чего ряд предприятий может остановить выпуск или существенно поднять цены. Потребители смол считают основной причиной дефицита экспорт фенола и просят ограничить его. Об этом сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

По информации издания Ассоциация попросила Минпромторг и Торгово-промышленную палату РФ решить вопрос с поставками фенола на внутренний рынок, предложив ограничить его экспорт. В частности, в письме (есть у “Ъ”) говорится, что в апреле у ряда деревообрабатывающих предприятий возник дефицит фенольной формальдегидной смолы, которая используется для производства фанеры. По словам гендиректора ассоциации Тимура Иртуганова, нехватка фенола, скорее всего, связана с отсутствием сырья — бензола, который нефтехимические компании экспортируют в Азию.

В «Свезе» Коммерсанту подтвердили дефицит фенольных смол:

«Он напрямую связан с нехваткой фенола на рынке в целом: производители смол столкнулись с трудностями при закупке сырья. Сбои в поставках и, как следствие, дефицит спровоцировали и рост цен на смолы. Мы работаем со всеми доступными на рынке поставщиками смол»,— сообщили в компании. Пока, отметили там, «Свеза» не планирует запускать собственное производство смол — оно не решит проблему дефицита фенола, и для обеспечения внутреннего рынка фенолом, по мнению «Свезы», необходимо участие регуляторов.

В Ассоциации отметили, что нехватка фенольной формальдегидной смолы возникает из года в год, но раньше это был сезонный дефицит, а сейчас форс-мажор.

Тэги: фанера, фенол, дефицит

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