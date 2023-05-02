В России возник дефицит фенола для производства фанеры

В России возник дефицит ключевого компонента для производства фанеры — фенольной формальдегидной смолы, из-за чего ряд предприятий может остановить выпуск или существенно поднять цены. Потребители смол считают основной причиной дефицита экспорт фенола и просят ограничить его. Об этом сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

По информации издания Ассоциация попросила Минпромторг и Торгово-промышленную палату РФ решить вопрос с поставками фенола на внутренний рынок, предложив ограничить его экспорт. В частности, в письме (есть у “Ъ”) говорится, что в апреле у ряда деревообрабатывающих предприятий возник дефицит фенольной формальдегидной смолы, которая используется для производства фанеры. По словам гендиректора ассоциации Тимура Иртуганова, нехватка фенола, скорее всего, связана с отсутствием сырья — бензола, который нефтехимические компании экспортируют в Азию.