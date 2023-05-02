Анастасия Маркова завоевала две серебряных медали на 1 этапе Кубке России по плаванию

02.05.2023 [Спорт]

Анастасия Маркова завоевала две серебряных медали на 1 этапе Кубке России по плаванию, который прошел в Южно-Сахалинске 1 и 2 мая.

Вологжанка финишировала второй на дистанциях 200 и 100 метров баттерфляем, показав результат 2:12.84 и 59.43 сек. В обоих случаях Анастасия уступала только Светлане Чимровой из Санкт-Петербурга. А вот третье место занимали разные пловчихи. На дистанции 200 метров компанию девушкам на пьедестале почета составила Полина Помысова из Республики Коми, а на стометровке сибирячка Анита Грищенко.

Второй этап Кубка страны по плаванию пройдёт в Обнинске, с 30 июня по 2 июля.

Тэги: плавание

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