Анастасия Маркова завоевала две серебряных медали на 1 этапе Кубке России по плаванию, который прошел в Южно-Сахалинске 1 и 2 мая.



Вологжанка финишировала второй на дистанциях 200 и 100 метров баттерфляем, показав результат 2:12.84 и 59.43 сек. В обоих случаях Анастасия уступала только Светлане Чимровой из Санкт-Петербурга. А вот третье место занимали разные пловчихи. На дистанции 200 метров компанию девушкам на пьедестале почета составила Полина Помысова из Республики Коми, а на стометровке сибирячка Анита Грищенко.



Второй этап Кубка страны по плаванию пройдёт в Обнинске, с 30 июня по 2 июля.