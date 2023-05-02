В Крохино неизвестные воруют пиломатериалы, предназначенные для восстановления храма

02.05.2023 [Общество]

Волонтеры проекта «Крохино» сообщили о том, что неизвестные воруют пиломатериалы, закупленные на пожертвования, собранные в том числе при участии других жителей Белозерского округа.

«Буквально полчаса назад нам стало известно, что с территории волонтерского кампуса в Крохино кто-то вывозит пиломатериалы! Об этом сообщил Алексей Тимин, который помогает следить за нашим кампусом и регулярно наведывается в Крохино. Сегодня, подплыв к храмовому острову Алексей увидел уже напиленные доски, подготовленные к вывозу. Сколько было вывезено до этого, мы не знаем», — написали активисты.

Они уже обратились в полицию округа, но одновременно обращаются ко всем жителям Белозерского округа: 

«Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными к этому вопиющему происшествию! Мы делаем всё, что в наших силах для сохранения уникального храма Рождества Христова — ради памяти, истории и будущего наших детей. Не лишайте нас всех этой возможности. Если вам станет известно что-то об этом происшествии, сообщите нам об этом. Также обращаемся к людям, которые вывозили пиломатериалы. Мужики, если вас одолела острая нужда — обратитесь к нам по-человечески, мы отдадим вам в конце сезона остатки пиломатериалов, поделимся по-людски».

Благотворительный фонд «Центр возрождения культурного наследия «Крохино» с 2009 года занимается спасением и консервацией церкви Рождества Христова в Белозерье (Вологодская область). Это единственный в России затопленный храм, уцелевший после строительства водных каналов. Он стоит в истоке реки Шексны с 1788 года. Именно его снимал Василий Шукшин в своей «Калине Красной». И именно его фотографируют туристы, проплывающие на теплоходах по Волго-Балту.

Древнее и некогда богатое село Крохино затопили ради строительства ГЭС в 1962 году. А церковь оставили как маяк зоны затопления. Фонд пытается законсервировать то, что не разрушили вода, лёд и долгие годы всеобщего равнодушия. И в перспективе — обустроить мемориальную путевую часовню и маяк.

Также волонтеры проводят работы по сбору и сохранению исторической памяти на затопленных территориях — рассказывают о судьбах простых людей, чтобы осознать «большую» историю через призму локальных событий.

Если вам близка тема сохранения наследия, вы можете помочь проекту, сделав пожертвование: http://www.krokhino.ru/help/

Также постоянно нужны добровольцы для работы на храмовом острове. Фонд устраивает 5-6 экспедиций в год, каждая поездка длится от двух до десяти дней. По указанной выше ссылке вы можете найти анкету волонтёра.
Узнать больше о проекте и благотворительном фонде: http://www.krokhino.ru/o_fonde/

Тэги: воровство

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