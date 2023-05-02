Депутат из Череповецкого района написал заявление в полицию на администраторов паблика в ВК

Депутат сельского поселения Нелазское Александр Родькин обратился в полицию с заявлением о распространении заведомо ложной информации о нем в паблике «Народная правда».

«Когда кидаете в человека грязью, помните: до него она может не долететь, а вот на ваших руках останется. 06 февраля 2023 года в социальной сети ВКонтакте в группе Народная ПРАВДА, была размещена про меня заведомо ложная информация, которая не соответствует действительности.

В рамках проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ клевета», — написал Родькин у себя на странице.

За 6 февраля в паблике опубликован только один пост. В нем неизвестные утверждают, что им в руки попали документы, которые якобы подтверждают, что Родькин заключал контракты на благоустройство кладбищ, будучи главой поселения, не совсем законно Сами документы опубликованы не были. Но неизвестные обратились публично к правоохранительным органам, чтобы те взяли ситуацию на контроль. В ответ на пост Александр Родькин сам написал заявление в полицию, так как уверен, что его оклеветали.

Стоит отметить, что Александр Родькин являлся сторонником партии ЛДПР, занимал пост главы Нелазского сельского поселения несколько лет. 27 октября 2021 года Александр Родькин сообщил о выходе из ЛДПР. Первый заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов считает, что действие было обусловлено сильным административным давлением

«С самого начала деятельности в должности главы на Родькина оказывалось давление. Бесконечные проверки надзорных органов, суды, различного рода провокации, организуемые депутатами партии власти. И это не единичные случаи. Схема, по которой действует партия власти, не меняется многие годы. Вспомним главу Сокола от ЛДПР Людмилу Герасимову. Её вынудили уйти. Экс-губернатор Владимирской области Владимир Сипягин — три проверки в день. Блокирование действий и дестабилизация работы — основные методы административного давления», — прокомментировал Сергей Каргинов.

24 июля 2022 года Александр Родькин также сообщил, что вынужден был снять свою кандидатуру на пост главы Нелазского сельского поселения. Он стал депутатом поселения.