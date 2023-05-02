Жителям Вологды предлагают проверить знание вологодских словечек

Жителям Вологды предлагают проверить их знание вологодских словечек. Знаете ли вы, что значит «разболокаться»? А «поразглуздаться»?

Проверить свои знания вологодского диалекта можно, приняв участие в Вологодском диктанте, который проводится онлайн. Стать участником может любой желающий.

Условия прохождения Вологодского диктанта:

1. Диктант проводится с 25 апреля по 15 июня 2023 года.

2. Возраст участников диктанта не ограничен.

3. Диктант проводится в формате тестирования.

4. Количество заданий диктанта - 33.

5. Время прохождения диктанта неограниченно.

6. Количество попыток прохождения диктанта – 1.

7. Победителями диктанта определяются 10 человек, которые первыми наберут наибольшее количество баллов.

8. Все участники диктанта получают сертификаты участника в электронном виде.

9. Для старта прохождения диктанта необходима регистрация.

Диктант можно пройти по ссылке.

Награждение победителей состоится в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня города Вологды!

Организаторы мероприятия – Вологодское общество изучения Северного края на средства Президентского фонда культурных инициатив. Вологодская региональная общественная организация, преемник и продолжатель традиций Вологодского общества изучения Северного края 1900-30-х годов.