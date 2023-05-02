С 3 мая по 30 июня пешеходное движение через Шограш в сторону улицы Конева по левой стороне моста будет закрыто

02.05.2023 [Общество]

С 3 мая по 30 июня пешеходное движение через Шограш в сторону улицы Конева по левой стороне моста будет закрыто. Пешеходы смогут пройти только по противоположной стороне, сообщает отдел ГИБДД города Вологды.

– У мостового сооружения уже смонтированы все опоры и балки, идет возведение подпорных стен, – говорит руководитель Службы городского хозяйства Артем Малышкин. – Со стороны улицы Ярославской стена выполнена на 97%, со стороны Осановского проезда — на 90%. Кроме того, завершаются работы по устройству подпорных стенок в районе реки Путки. Новый мост через Шограш готов на 73%.

Новый мост спроектирован с учетом половодья. Так, например, в 2019 году река вышла из берегов и со стороны Осановского проезда был перелив моста. 

– Еще на этапе проектирования учли пожелание жителей: под путепроводом сделали проезд шириной 8 метров и высотой 4,2 метра, что позволит проезжать ратраку, чтобы нарезать лыжню, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды. – Все работы по строительству улицы Поэта Романова должны быть закончены 30 октября 2023 года.

Напомним, улица Поэта Романова с новым мостом через Шограш станет частью Малого транспортного кольца.

Тэги: Шограш, река Шограш, мосты, ремонт, пешеходы

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