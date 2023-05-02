Экскурсия «Четвертая Вологда: по шаламовским местам города» пройдет в Вологде 5 мая

02.05.2023 [Культура]

Пешеходная экскурсия «Четвертая Вологда. По шаламовским местам города» пройдет в Вологде 5 мая. 

Участникам предлагается пройти по памятным местам центральной части Вологды. Экскурсовод расскажет не только о детстве великого русского писателя, но и про историю Вологды первой четверти 20-го века.

Начало мероприятия 5 мая в 11:00 от Шаламовского дома по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15.

Предварительная запись по телефонам: (8172) 72-14-07, 72-12-56, 72-14-33, 72-79-02.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: экскурсия, Шаламов

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