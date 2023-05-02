О детстве и материнстве у животных и птиц расскажет новая выставка в Вологодском кремле

02.05.2023 [Культура]

Выставка «Мамино счастье» открылась в Вологодском музее-заповеднике. Выставка рассказывает о детстве и материнстве у птиц и млекопитающих, как животных с наиболее совершенными способами заботы о потомстве. 

– Что мы представляем при слове «материнство»? Конечно же, милые меховые комочки с умильными мордочками, – рассказывают сотрудники музея. – Большинство детенышей млекопитающих рождаются абсолютно беспомощными и даже слепыми — на родителей в этом время ложится множество обязанностей: уход за ними, кормление, защита от естественных врагов. Чтобы обеспечить продолжение своего рода, они имеют множество секретов и приспособлений, наиболее подходящих для выживания именно их потомства.

Птицы так же используют самые различные стратегии заботы о своих малышах. Даже такие парадоксальные, как например, гнездовой паразитизм у кукушек. Одни птенцы практически сразу готовы исследовать мир и самостоятельно добывать себе пищу. Другие – несколько недель проводят в гнезде, требуя пристального внимания и заботы родителей.

Экспонаты выставки познакомят посетителей в некоторыми секретами «зооматеринства» и «зооотцовства». 

Здесь представлены более 30 предметов зоологической коллекции, которые иллюстрируют хрупкий мир детства у животных. Дополнительные акценты расставляют фотографии партнера выставки – Дарвинского заповедника, более наглядно и эмоционально раскрывающие тему.

Выставка будет работать с 29 апреля по 1 октября. Режим работы: 10.00 – 17.30. Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: выставка, птицы, дикие животные, родители, дети

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