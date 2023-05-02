Две медали завоевали вологжане на Всероссийских соревнованиях по боксу, класса «А», памяти Олимпийского чемпиона Валерия Попенченко, которые прошли в Магадане с 24 по 30 апреля.
Наш город представляли боксёры СШ боевых искусств: Егор Капарин, Илгар Джафаров, Дмитрий Поляк
Дмитрий Поляк одержал победу в своей весовом категории, у Ильгара Джафарова — бронза.
Отметим что в спорткомплексе «Колымский» приняли участие сильнейшие боксеры из 28-ми регионов страны.
Две медали завоевали вологжане на Всероссийских соревнованиях по боксу
Две медали завоевали вологжане на Всероссийских соревнованиях по боксу, класса «А», памяти Олимпийского чемпиона Валерия Попенченко, которые прошли в Магадане с 24 по 30 апреля.
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