Две медали завоевали вологжане на Всероссийских соревнованиях по боксу

02.05.2023 [Спорт]

Две медали завоевали вологжане на Всероссийских соревнованиях по боксу, класса «А», памяти Олимпийского чемпиона Валерия Попенченко, которые прошли в Магадане с 24 по 30 апреля.

Наш город представляли боксёры СШ боевых искусств: Егор Капарин, Илгар Джафаров, Дмитрий Поляк

Дмитрий Поляк одержал победу в своей весовом категории, у Ильгара Джафарова — бронза.

Отметим что в спорткомплексе «Колымский» приняли участие сильнейшие боксеры из 28-ми регионов страны.

Тэги: бокс

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