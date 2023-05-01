Анастасия Заверткина из Череповца стала серебряным призером международной олимпиады по экологии

Анастасия Заверткина стала серебряным призером Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по экологии по профилю «углубленное изучение дисциплины».

Анастасия – будущий биолог, учится на третьем курсе Череповецкого государственного университета.

– Олимпиада включала два этапа. Первый (вузовский) тур олимпиады проходил с 13 февраля по 6 марта в форме компьютерного online тестирования. В тестировании приняли участие студенты кафедры биологии. По результатам заочного тура в финал вышли трое студентов-биологов 3 курса: Анастасия Заверткина, Залесова Карина и Константин Комаров, – сообщает пресс-служба ЧГУ.

Очный тур олимпиады проходил в Москве, в институте экологии (РУДН). Задания были составлены на знание теории по разделам: «Организм и среда», «Экосистемы», «Биосфера и человек», «Охрана окружающей среды», а также были предложены экологические задачи.

Научные руководители Анастасии Заверткиной – Анжелла Владимировна Румянцева, доцент кафедры биологии, и Инна Александровна Непорожняя, ст. преподаватель кафедры биологии.

