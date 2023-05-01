Хоккейный клуб «Северсталь» продлил контракт со своим словацким нападающий Адамом Лишкой.

Лишка выступает в Череповце с 2019 года. За это время провел 227 матчей, забросил 35 шайб и отдал 43 голевых передачи. В прошедшем сезоне Адам отыграл 69 игр, в том числе 5 в плей-офф, в которых набрал 27 очков (12+15).

Новый контракт со словаком рассчитан еще на один сезон.

Так же на один сезон клуб продлил контракты с Нападающими Давидом Карапетяном и Максимом Казаковым.

Карапетян провел три сезона в составе МХК «Алмаз». В активе Давида 73 (34+39) набранных очка при показателе полезности «-2». У Казакова в сезоне 2022/23 за череповецкий клуб 16 матчей и 2 (2+0) очка при показателе полезности «0». Максим также провел 22 игры в воронежском «Буране», где набрал 9 (5+4) очков.

Клуб покинули лучший бомбардир среди защитников, Робин Пресс, который в прошедшем сезоне набрав 48 очков (13+35) в 71 матче, включая 7 игр в плей-офф. Николай Тимашов, у которого 11 очков, и нападающий Егор Морозов, который провел в Череповце 4 года. В прошедшем сезоне забросил 9 шайб и отдал 14 голевых передач в 54 матчах.