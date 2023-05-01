Водитель перевернувшегося грузовика: «Я всего лишь отвлекся на телефон»

01.05.2023 [Происшествия]

Автомобиль ГАЗ съехал в кювет и перевернулся. ДТП произошло в Нюксенксокм районе Вологодской области.

– Я всего лишь отвлекся на телефон… и потерял управление…, – рассказал потом водитель сотрудникам ГИБДД.

Сообщается, что сам водитель не пострадал, но автомобиль получил технические повреждения. 

– Водитель, ведущий телефонные разговоры или набирающий смс прямо во время движения авто, сегодня не редкость. Мобильная активность за рулем отвлекает и существенно снижает скорость реакции, а также способность контролировать дорожную ситуацию.

По проведенным исследованиям, используя телефон во время движения как для звонков, так и для набора смс, в 100% случаев водитель не способен быстро и качественно вести машину, соблюдая все требования Правил. Подобная беспечность может стать причиной серьезных аварий. Вот почему в законе появился запрет на использование телефона во время движения транспортного средства без гарнитуры или специального устройства громкой связи. 

Помните, что даже самая приятная беседа по телефону может быть столь же опасна, как и вождение в нетрезвом виде, – напоминают сотрудники госавтоинспекции Вологодской области.

Тэги: ДТП, кювет

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