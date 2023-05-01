Водитель автобуса совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Это произошло в Череповце 28 апреля в 15:50 рядом с домом 1/33 по улице 50 лет Октября.

57-летний водитель автобуса ЛИАЗ-5256 разворачивал автобус на конечной остановке и боковой частью автобуса наехал на фонарный столб. Из-за столкновения в салоне автобуса упали две пассажирки: женщины 40 и 59 лет.

– Пострадавшие вышли из автобуса на остановке и за медицинской помощью обратились самостоятельно. Госпитализация никому не потребовалась. А водитель место ДТП оставил, – сообщает пресс-служба отдела ГИБДД УМВД России по Череповцу.

Впоследствии водителя разыскали, ему грозит административная ответственность за совершение ДТП, в котором пострадали люди, за уезд с места ДТП и за повреждение дорожного сооружения.

