Золото, серебро и бронзу выиграли представители Вологодской области на Дельфийских играх

01.05.2023 [Культура]

Золото, серебро и бронзу выиграли представители Вологодской области на Дельфийских играх.

XXII молодежные Дельфийские игры России проходили с 21 по 26 апреля в Саратове. Это престижные соревнования молодых деятелей народного, классического и современного искусства. Эти состязания проводятся, чтобы выявить и поддержать творчески одаренных детей и молодежь, создать им условия для творческой самореализации и гармоничного становления личности.

В этом году состязания проходили в 34 номинациях художественного, профессионального и научно-технического творчества. Сборная команда Вологодской области вернулась домой с тремя медалями. 

– В номинации «Национальные инструменты народов России» вологжане завоевали сразу две медали: «золото» у студента Вологодского областного колледжа искусств Вячеслава Зубарева (преподаватель Александр Султаншин), «серебро» – у ученика Великоустюгской детской школы искусств Даниила Полицинского (преподаватель Владимир Чебыкин). Бронзовую медаль в номинации «Художественные ремесла» привезла с Дельфийских игр воспитанница студии керамики «Синяя птица» Центра дополнительного образования Вологды Мария Коновалова (преподаватель Анна Шабаева), – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Кроме того, вологжане привезли несколько специальных дипломов:

  • в номинации «Фортепиано» – Даниил Соловьев.
  • в номинации «Изобразительное искусство» за оригинальное композиционное решение — Анна Пономарева
  • в номинации «Сольное народное пение» за сохранение традиций — Анастасия Анфалова 
  • в номинации «Современная хореография» за театральное воплощение в хореографии — Ансамбль современной хореографии «Каприз».

С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.

Всего в этом году в Дельфийских играх приняли участие более 2,5 тысяч молодых россиян. 
 

Тэги: Дельфийские игры

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