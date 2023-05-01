«Северянка» с переменным успехом провела два последних матча первого тура финального этапа волейбольном Высшей лиги «А»

01.05.2023 [Спорт]

«Северянка» с переменным успехом провела два последних матча первого тура финального этапа волейбольном Высшей лиги «А».

В субботу череповчанки проиграли «Мурому». Три первых сета прошли в равной борьбе, о чем свидетельствует счет 23:25, 26:28, 25:22. Но на четвертую партию сил и эмоций не хватило, и она завершилась в пользу волейболисток из Владимирской области 14:25. Как итог 1:3 в матче в пользу соперниц.

Накануне подопечные Романа Самбурского встречались с «Динамо-Анапа». Команды по очереди выигрывали сеты и все в этом матче решалось на тай-брейке, где сильнее была «Северянка» 15:9. И 3:2 в матче.

– Хочу сказать спасибо моей команде за этот тур, к концу сезона у всех накопилась усталость, и каждый выход на площадку все преодолевали себя. Конечно, результат тура мог быть лучше, и это было в наших силах, но еще ничего не решено, места будут распределяться на финальном домашнем туре. Есть немного времени для того, чтобы восстановиться, набраться сил, проделать работу над ошибками и сделать финальный рывок этого сезона, – подвела итоги тура пасующая «Северянки» Динара Сабитова.

«Северянка» сейчас занимает вторую строчку в турнирной таблице Высшей лиги «А», уступая 3 очка курскому «ЮЗГУ-Атом», которому проиграли в этом туре с общим счетом 1:3. Но все решится во втором финальном туре, который пройдет с 9 по 14 мая. Кроме уже упомянутых клубов «Муром», «Динамо-Анапа» и «ЮЗГУ-Атом» в Череповец приедет калининградский «Локомотив» и «Уфимочка-УГНТУ».

Тэги: волейбол

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