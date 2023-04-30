«Северянка 2» завоевала серебряные медали чемпионата России по волейболу

30.04.2023 [Спорт]

«Северянка 2» завоевала серебряные медали чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б»

Второй тур финального этапа турнира прошел в Южно-Сахалинске с 25 по 30 апреля. Команда Захара Пилипенко встречалась с соперницами из Рязани, Владивостока,. Новосибирской области, Ижевска и собственно Южно-Сахалинска.

Череповчанки начали с победы над «Приморочкой» 3:0. Но затем последовали два поражения, от «Италмас-ИжГТУ» (1:3) и «Рязань РГУ», с которыми у молодежной команды из череповца получился самый напряженный матч, команды по очереди брали сеты, пока игра не перетекла на тай-брейк где удачливее были рязанские волейболистки 15:12, они же и взяли матч со счётом 3:2.

Завершала сезон «Северянка 2» играми против «Олимпа» и «Сахалина». В первом матче «молодежка» Череповца выиграла со счётом 3:1, во втором с таким же счётом уступила.

В итоге команда Захара Пилипенко везет из Южно-Сахалинска серебряные медали Высшей лиги «Б», победителями же турнира стали хозяйки площадки, ВК «Сахалин», опередив череповчанок на 4 очка. Тройку лидеров замкнули девушки из Ижевска.

Тэги: волейбол

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