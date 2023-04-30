Экофорум: «Внедрение ESG-принципов в Вологде заслуживает внимания на федеральном уровне»

Блиц –дискуссия, посвященная курсу на устойчивое развитие в Вологде и прогнозируемым результатам, прошла сегодня в областной столице. Ее участниками стали мэр Вологды Сергей Воропанов, эксперты Международного экологического форума, представители научного сообщества, бизнеса, СМИ. Обсуждение темы, важной для большинства российских городов, транслировалось в прямом эфире.

Блиц- дискуссия стала одним из итоговых мероприятий экологического форума «Экология: город, экономика, люди», который проходил в Вологде с 22 по 28 апреля. В его рамках был дан старт проекту «Карта жителя Вологды», прошел Координационный совет по экологии, где были приняты важные решения и подписаны соглашения о поддержке предприятиями Экостандарта, состоялись масштабные «Чистые игры», фестиваль «Экопарк», прошло множество мастер-классов, лекций и секций с обсуждением вопросов экологии, работала кейс –платформа с презентацией экологического опыта в разных сферах.

«План сделать Вологду самым экологичным городом в стране к 2030 году — амбициозный, пути к этому намечены верно. Нужно заниматься социальным развитием города, чтобы людям было удобно жить. Нужно совершенствовать муниципальное управление территориями по трем направлениям ESG. Происходящие в Вологде перемены заслуживают большего внимания на федеральном уровне, поэтому надо активнее продвигать бренд города. Эксперты на форуме назвали Вологду „недорекламированным городом“, и я полностью с этим согласна. У вас есть необыкновенные экологические, природные, культурные возможности, это сильная сторона города, и ее надо использовать», — отметила руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития», консультант по устойчивому развитию и ESG-трансформации компаний Светлана Бик.

Суть концепции устойчивого развития города в том, чтобы управлять экономикой и бизнесом таким образом, чтобы не причинить вред будущим поколениям и способствовать повышению качества жизни населения. Городские власти ставят перед собой цель сделать Вологду комфортным городом, куда люди стремятся приехать и остаться здесь жить. Для этого выделены 11 городских фокусов, в их числе — чистая вода и санитария, недорогостоящая и чистая энергия, партнерство в интересах устойчивого развития, хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, гендерное равенство, уменьшение неравенства, достойная работа и экономический рост, индустриализация, инновации и инфраструктура, ответственное потребление и производство.

Эксперты отметили, что важно делать ставку на молодежь, создавать условия для реализации амбиций, и именно курс на устойчивое развитие будет этому способствовать.

«У молодых людей есть амбиции себя реализовать, есть планы на жизнь, понимание, где они хотели бы состояться. Отчасти они уезжают в крупные города только потому, что там больше возможностей для выстраивания карьеры. Если в городе создаются условия для реализации этих амбиций, если есть проекты, где можно молодым людям предложить участие, то они будут оставаться, создавать здесь семьи, а это уже задел на долгосрочную перспективу», — говорит президент Ассоциации Менеджеров Проектов «Проектный Альянс» Оксана Клименко.

Таких проектов в областной столице много в самых разных направлениях: развитие лидерских качеств, поддержка социальных и творческих начинаний, создание волонтёрской команды, в том числе в экологической сфере. Перспективным опытом стало создание Молодежной Администрации, которая аккумулирует интересы молодого поколения, высказывает предложения, а на их основе разрабатываются конкретные проекты. И в целом 2023 год в Вологде объявлен Годом молодежи.

Этот тезис поддержали и представители бизнеса, которые также заинтересованы в молодых кадрах. По их мнению, удержать молодёжь в городе помогут перспективные рабочие места и готовность обучать специалистов.

«В какой-то момент у нас на предприятии возникла необходимость в станочниках. Мы заявили, что готовы учить профессии с нуля. Среди откликнувшихся отобрали самых мотивированных, учили их несколько месяцев, работая с профильным техникумом. До конца обучения дошли пятеро, среди них — одна девушка, которая раньше работала в колл-центре, а сейчас стоит за станком и счастлива, поскольку видит перспективы. Чтобы удержать молодежь, нужно рассказывать об историях успеха в родном городе, показывать на примерах, что состояться как профессионал можно и здесь», — сказал заместитель директора по развитию ООО «Бакормаш» Михаил Андреев.

Подводя итог разговора, мэр Вологды Сергей Воропанов подчеркнул, что стратегия «ЭкоВологда», в основе которой лежат принципы ESG и устойчивого развития, была выбрана именно на основе запроса населения. И сейчас этот подход разделяют вологодские предприятия и большая часть жителей.

«Только усилиями Администрации невозможно сдвинуть дело с мертвой точки, рад, что нашу стратегию поддерживает бизнес. Мы сегодня понимаем, что экология и экономика не просто могут, а должны работать совместно. Без экономики предприятий города быть не может. Заниматься только экологией — не совсем правильно: людям надо где-то работать, должны совершенствоваться городские методы управления. Поэтому сейчас перешли от экологии к устойчивому развитию, а это и забота о гражданах, и клиентоцентричность, и современные методы управления городом. И с такой дружной командой все у нас получится», — говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сейчас, по оценкам экспертов, Вологда — один из лидеров по внедрению ESG-принципов в стране. Причем они отмечают не только эффективные проекты, но и постоянную работу с жителями, вовлеченность вологжан в экологическую повестку.