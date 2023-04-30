В Вологде на съезде «зеленых» предпринимателей подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере экологии

30.04.2023 [Общество]

Съезд «зеленых» предпринимателей в Вологде прошел в рамках III Международного экологического форума «Экология: город, экономика, люди». В нем приняли участие около 60 представителей малого и крупного бизнеса. Компании обменялись опытом по внедрению ESG-принципов в свою работу.

«ESG — это экология, социальное развитие и ответственное управление. В России есть большой проект, задача которого уменьшить углеродный след и к 2060 году выйти на углеродную нейтральность. Это очень большая и важная задача. Если посмотреть вклад отраслей экономики в объем выбросов, то на первом месте — энергетика, на втором — транспорт, потом уже идут иные сектора экономики. Поэтому бизнесу нужно подключаться к экопроектам, тем более в это направление будет вкладываться большое количество федеральных и иных средств», — отметил в ходе выступления руководитель направления административной и судебной работы, правового блока ВЭБ.РФ Святослав Шевалье.

В ходе мероприятия Администрация Вологды подписала соглашение с ПАО Сбербанк о сотрудничества в сфере развития технологий искусственного интеллекта и ESG-трансформации. Компания в своей работе придерживается принципов «зеленого» финансирования и устойчивого развития, в частности, в своей кредитной политике поддерживает компании с принципами ESG.

«Еще не все представители бизнеса понимают, что такое ESG, и как эти принципы использовать в рамках своего предприятия. Но все мировое сообщество давно живет в этой парадигме, и если наш бизнес планирует выходить на международную арену и быть в тренде мировых тенденций, то необходимо внедрять экоповестку. Вологда выбрала для себя стратегию ESG и устойчивого развития, мы трансформируем город в этом направлении, но без объединения усилий, в том числе с бизнесом, — не обойтись. Сегодня мы подписали соглашение с одной из крупнейших банковских организаций, которая занимается „зеленым“ финансированием. Будем совместно двигаться в сторону ESG- стратегии города», — сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Сбер сотрудничает с Администрацией Вологды по вопросам кредитования, развития платежных систем в областной столице, транспортных и многих других проектов. В ходе переговоров мы сошлись во мнении, что необходимо документально закрепить наше стратегическое партнёрство в сфере использования технологий искусственного интеллекта, встраивания их буквально во все бизнес-процессы. Уверен, что совместная работа позволит нам продвигаться в этом направлении существенно лучше, быстрее, эффективнее», — отметил заместитель управляющего Вологодским отделением ПАО Сбербанк Александр Зомарев.

Еще одно соглашение о стратегическом партнерстве и совместной деятельности было подписано с Ассоциацией Менеджеров Проектов «Проектный Альянс».

«Для органов власти — это хорошие возможности изучить через нашу ассоциацию мировой опыт, потому что мы сотрудничаем с Green Project Global. Кроме того, мы хотим демонстрировать хорошие практики проектов устойчивого развития на федеральном уровне. Вологда — один из таких примеров. Также мы готовы участвовать в проведении совместных лекций, обучающих мероприятий на тему экологии», — сказала президент Ассоциации Менеджеров Проектов «Проектный Альянс» Оксана Клименко.

Напомним, что Международный экологический форум «Экология: город, экономика, люди» проходил в Вологде с 22 по 28 апреля. В его рамках прошли большая научная конференция, открытые лекции и презентации экологических кейсов, субботники, фестиваль «Экопарк», книжные фримаркеты и так далее. Также был дан старт новому цифровому проекту «Карта жителя Вологды».

Тэги: Экология

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