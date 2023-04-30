Президент обозначил перед депутатами всех уровней их задачи

30.04.2023 [Общество]

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области принял участие в заседании Совета законодателей Российской Федерации, ключевым событием которого стало выступление Президента РФ Владимира Путина.

Глава государства поздравил участников встречи с прошедшим Днём российского парламентаризма. Он поблагодарил сенаторов и депутатов всех уровней за «большую, значимую, результативную работу по созданию прочного законодательного фундамента».

«Первоочередной задачей парламента всегда должно быть повышение качества жизни и доходов людей. Важна ощутимая адресная поддержка наших граждан, семей с детьми, людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В целом рост благосостояния народа — наша общая главнейшая задача. Я вижу, что идёт работа по реализации Послания, и прошу не снижать темпы и качество проработки необходимых для этого законопроектов», — сказал Владимир Путин.

Открывая заседание Совета законодателей, спикер Госдумы Вячеслав Володин также поздравил коллег с прошедшим Днём российского парламентаризма.

Главной темой сегодняшнего заседания стала социальная поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.

По словам Председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко, в настоящее время на федеральном уровне выстроена система государственных гарантий, которая включает широкий спектр льгот.

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«Но это не снимает ответственность с органов власти субъектов. В этом вопросе мы должны работать сообща, — отметила Валентина Матвиенко. — Отмечу несколько важных моментов, на которые необходимо уделить самое пристальное внимание. Во-первых, нельзя допускать, чтобы помощь превращалась в формальность или пиар. Во-вторых, многие регионы внедряют уникальные меры поддержки, и на этом нельзя останавливаться. Впоследствии они могут лечь в основу развития социальной политики в целом».

 

«В Вологодской области для мобилизованных и контрактников установлены региональные выплаты, за каждой семьей закреплен соцработник, сформированы социальные паспорта семей военнослужащих, разработан большой пакет мер поддержки, — рассказал Андрей Луценко. — Также члены семей участников СВО освобождены от платы за детские лагеря, детские сады и студенческие общежития. Кроме того, обучающимся предоставляется бесплатное питание, оказывается бесплатная юридическая помощь».

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На заседании шла речь о необходимости решения вопросов в сфере медико-социальной экспертизы, изготовления протезов, ускорения и упрощения процедуры восстановления документов участников СВО.

Также, по словам экспертов, в стране существует проблема оказания медицинской помощи бойцам в рамках системы ОМС, нет четкой системы реабилитации, в том числе психологической, не созданы условия для льготного поступления участников СВО в вузы. Все эти проблемы требуют законодательного регулирования.

Ещё один вопрос, затронутый на заседании Совета законодателей, — развитие межбюджетные отношений на всех уровнях.

По словам Председателя Совета Федерации, в последние годы в стране проделана большая работа по сбалансированности бюджетов. В том числе идёт замена коммерческих кредитов на бюджетные, повышаются доходы бюджетов, накоплен запас прочности региональных финансов.

«В плане межбюджетных отношений на Вологодчине выстроена надежная система, — отметил Андрей Луценко. — В прошлом году в местные бюджеты было мобилизовано более 18 миллиардов налоговых и неналоговых доходов. Это на 10,6% больше, чем годом ранее. Ежегодно объем помощи местным бюджетам составляет не менее 30% расходов областного бюджета. В прошлом году сумма составила почти 40 миллиардов рублей».

Добавим, что предложения, которые были сегодня озвучены федеральными и региональными парламентариями, лягут в основу решения Совета законодателей, и будут проработаны на уровне Правительства РФ, а также обеих палат российского парламента. 

Тэги: депутаты, ЗСО

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