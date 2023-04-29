Три промышленных предприятия Вологды присоединились к городскому экостандарту

В Вологде три промышленных предприятия присоединились к городскому экологическому стандарту, сообщает пресс-служба администрации города.

Речь идёт о ЗАО «ВПЗ», ООО «Машиностроительный завод „Бакор“» и ООО «Грайф — Пермь». Соответствующее соглашение было подписано в рамках первого координационного совета по экологии города Вологды, в котором приняли участие представители городских властей, бизнес-сообщества, научные деятели, депутаты, некоммерческие организации и экоактивисты. Участники обсудили реализуемые в городе экологические проекты по снижению выброса вредных веществ в атмосферу, сортировке мусора, очистке рек и так далее.

«Получилось живое неравнодушное общение. Мы не просто обсудили проблемы, но и выработали пути их решения. Зафиксирован ряд достаточно серьезных решений, которые мы будем транслировать, в том числе, на федеральный уровень», — отметил председатель Координационного совета по экологии города Вологды, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Экологический стандарт города Вологды утвержден в июле 2022 года при поддержке Российского экологического общества. Вологда стала первым городом в России, который на муниципальном уровне закрепил внедрение на своей территории принципов ESG (ответственное отношение к окружающей среде, высокая социальная ответственность и высокое качество корпоративного управления).