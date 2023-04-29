В Вологде больше 24,5 тысяч человек проголосовали за благоустройство общественных пространств

29.04.2023 [Общество]

В Вологде больше 24,5 тысяч человек проголосовали за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2024 году.

Работа идет в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, в городе на голосование представлены восемь общественных пространств:

  • привокзальная площадь имени Бабушкина,
  • бульвар на проспекте Победы,
  • Осановская роща (2-й этап),
  • парк «Евковка»,
  • сквер 300-летия полиции в микрорайоне Охмыльцево,
  • сквер 825-летия Вологды,
  • бульвар по улице Ильюшина,
  • сквер за ДК ПЗ

Проголосовать за объект благоустройства может любой житель города от 14 лет на специальном сайте, где размещена информация о каждой территории, ее расположение на карте, эскизы проекта благоустройства и обозначен куратор проекта. Также проголосовать можно при поддержке волонтеров проекта «Формирование комфортной городской среды», которые работают в разных районах города. В среднем при поддержке волонтеров отдан каждый четвертый голос.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Вологде с 2017 года. За это время в областной столице благоустроены более 270 дворовых территорий и 17 общественных пространств.

Тэги: благоустройство, голосование, комфортная городская среда

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде на месте будущего фонтана в ходе раскопок была найдена древняя обувь и медный пятак XVIII века
Необоснованную мобилизацию 15 тысяч россиян отменила прокуратура
28 апреля сразу на нескольких улицах Вологды отключат воду
«Форму надевать будешь, успех у тебя будет»: УФСИН Вологодской области привлекают на работу мистическими роликами
В Вологде суд вынес приговор по делу о взятке, полученной заместителем гендиректора государственной компании
В Вологде загорелся завод на улице Элеваторной
Стало известно еще об одном погибшем жителе Вологодской области в зоне СВО
В селе Кубенском Вологодского округа похоронили участника спецоперации
В Вологодском районе сотрудники ДПС задержали девушек-гонщиц
В суд передано уголовное дело о коррупции при реконструкции аэропорта в Великом Устюге

Похожие новости

Каменные скамейки установили на смотровой площадке на Архангельской в Череповце

Череповчане сомневаются, что такие скамейки могут быть полезны для здоровья

1133
0

Началась реконструкция входной группы в Кремлевский парк в Вологде

В плане – обновление кровли и фасада, восстановление скульптур, которые раньше украшали ее ниши: мужчина с кубком и женщина с букетом цветов

960
0

Минстрой включил Затоновский берег в реестр лучших практик по благоустройству за прошлый год

Всего в Минстрой России поступило 367 заявок из 84 регионов. По результатам рассмотрения конкурсной комиссией отобрано 61 лучших проектов

1144
0

В Череповце, несмотря на протесты жителей, срубили пять берез у кинотеатра «Победа»

Владелец участка не знал, что по новым правилам благоустройства города просто так рубить деревья нельзя

1268
0

В Вологде 15 апреля стартует голосование за общественные пространства для благоустройства

На голосование будут выставлены 8 объектов Вологды

1198
0

Начались работы по благоустройству площади у ЦУМа в Вологде

Завершить благоустройство этой площади планируется в августе этого года

2627
0

Реконструкция ливневой канализации в парке Ветеранов в Вологде выполнена на 90%

Осталось уложить 40 метров трубы и установить два дождеприемных колодца

1037
0

Тема мощения городских улиц станет предметом общественной дискуссии в Вологде 4 апреля

Бесплатный образовательный семинар «Современное мощение: подходы к проектированию и строительству» пройдет в новом молодежном центре в здании кинотеатра «Салют»

1244
0

Благоустройством вологодского Парка Ветеранов займется череповецкая фирма

Выигравшая конкурс компания «ГОАРА» занималась благоустройством Затоновского берега

1741
0

В Череповце подрядчик обязал МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» оплатить качественно выполненные работы через суд

Учреждение отказывалось платить

1931
0

Курортный сад и Аллею героев планируют благоустроить в этом году в селе имени Бабушкина

Сообщается, что обновленные общественные пространства станут местом притяжения жителей и гостей села, а также разнообразят экскурсионные маршруты

1383
0

На благоустройство Парка Ветеранов в Вологде выделено дополнительное финансирование

Благоустройство 1 –й очереди Парка Ветеранов пройдет в 2023 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»

1133
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде больше 24,5 тысяч человек проголосовали за благоустройство общественных пространств
Череповчанка завоевала серебро на всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике
В Кадуе будут судить двоих мужчин, которые до смерти избили собутыльника
В структуре доходов жителей Вологодской области упал процент от предпринимательской деятельности и оплаты труда
В Череповце женщина через суд лишила бывшего мужа права на получение выплаты за погибшего сына-военнослужащего
Житель Тотьмы закрылся в квартире с вещами знакомого и украл у него деньги
Из Череповца теперь можно долететь на самолете в Казань
 
25.04.2023 [Общество]

На ниточке: в Усть-Кубинском районе подросток может лишиться наследства из-за компаньона его умершей матери

1476
0
28.04.2023 [БлогоVO]

Администрация района решила срочно присуседиться к событию

192
0
28.04.2023 [Обзор Прессы]

ДТП с четвероногими: кто кому должен?

460
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика