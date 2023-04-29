В Вологде больше 24,5 тысяч человек проголосовали за благоустройство общественных пространств

В Вологде больше 24,5 тысяч человек проголосовали за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2024 году.

Работа идет в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, в городе на голосование представлены восемь общественных пространств:

привокзальная площадь имени Бабушкина,

бульвар на проспекте Победы,

Осановская роща (2-й этап),

парк «Евковка»,

сквер 300-летия полиции в микрорайоне Охмыльцево,

сквер 825-летия Вологды,

бульвар по улице Ильюшина,

сквер за ДК ПЗ

Проголосовать за объект благоустройства может любой житель города от 14 лет на специальном сайте, где размещена информация о каждой территории, ее расположение на карте, эскизы проекта благоустройства и обозначен куратор проекта. Также проголосовать можно при поддержке волонтеров проекта «Формирование комфортной городской среды», которые работают в разных районах города. В среднем при поддержке волонтеров отдан каждый четвертый голос.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Вологде с 2017 года. За это время в областной столице благоустроены более 270 дворовых территорий и 17 общественных пространств.