В Кадуе будут судить двоих мужчин, которые до смерти избили собутыльника

В Кадуе завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в причинении вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, вечером 20 октября 2022 года обвиняемые выпивали в компании потерпевшего в общежитии на улице Энтузиастов и поссорились.

«В ходе ссоры 31-летний хозяин помещения и его 22-летний гость нанесли 19-летнему присутствовавшему молодому человеку множественные удары руками и ногами по голове и туловищу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

После мужчины покинули место происшествия, а когда вернулись, обнаружили, что потерпевший скончался. Сначала они попытались скрыть следы преступления, но потом, осознав, что их могут разоблачить, сами сообщили о случившемся правоохранителям. В ходе следствия одного из обвиняемых заключили под стражу.

Уголовное дело в отношении мужчин передано в суд для рассмотрения по существу.