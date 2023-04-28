Житель Тотьмы закрылся в квартире с вещами знакомого и украл у него деньги

28.04.2023 [Общество]

В Тотьме суд вынес приговор 19-летнему ранее судимому местному жителю, признанному виновным в краже.

Установлено, что днём 18 мая 2022 года подсудимый, которому тогда было 18 лет, выпивал в компании знакомых в квартире дома на улице Загородной. В какой-то момент они вышли курить в подъезд, и подсудимый поссорился с собутыльниками. Он вернулся в квартиру и закрыл дверь на ключ.

«На стуки товарищей не реагировал, дверь не открывал. В дальнейшем впустил одного из знакомых в квартиру через окно. Когда оставшемуся в подъезде товарищу надоело стучать в дверь, он ушел, оставив в квартире свои личные вещи, в том числе кофту, в кармане которой находился кошелек с денежными средствами», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Воспользовавшись отсутствием владельца, молодые люди похитили деньги потерпевшего.

«Потерпевшим было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимыми, ущерб ему возмещен в полном объеме. В связи с этим уголовное дело в отношении одного из товарищей было прекращено», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

С учётом рецидива преступлений суд назначил молодому человеку наказание в виде одного года и трёх месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Тэги: пьянка, ссора, кража, деньги, суд, приговор, исправительные работы

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