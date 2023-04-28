Бывших сотрудниц Вологодского оптико-механического завода осудили за взятки

Вологодским городским судом вынесен приговор в отношении бывших сотрудниц АО «Вологодский оптико-механический завод». Их признали виновными в получении взяток.

Приказом Генерального директора АО «Вологодский оптико-механический завод» одна из фигуранток дела была назначена на должность начальника бюро металла, вторая на должность начальника бюро по контролю финансирования и закупочной деятельности.

С 2016 по 2021 год женщины, сговорившись, заранее за деньги сообщали потенциальным поставщикам о потребностях АО «ВОМЗ» в закупке цветного металлопроката, затем обеспечивали заключение договоров поставки цветного металлопроката, исключали возможность участия в закупках субъектов коммерческой деятельности, осуществляли приемку товара, а также оказывали общее покровительство отдельных поставщиков цветного металлопроката в ходе проведения процедур закупок товара на завод.

Общая сумма полученных взяток превысила 3 700 000 рублей.



Подсудимые частично признали свою вину.



Суд признал их виновными и назначил начальнице бюро металла окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий на 5 лет;

Вторая фигурантка получила наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий на 4 года.



Также суд взыскал солидарно с осужденных денежные средства в счет конфискации денежных средств, полученных в результате совершения преступлений. Кроме того, поскольку осужденные имеют детей в возрасте до 14-ти лет, суд отсрочил отбывание основного наказания в виде лишения свободы до достижения детьми 14-тилетнего возраста.