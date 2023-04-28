Только четверть жителей Вологодской области довольный своей зарплатой

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Северо-Западного ФО, в том числе Вологодской области, и выяснила, довольны ли они текущим уровнем заработной платы.

Уровень текущей зарплаты устраивает только 27% жителей региона. По сравнению с 2022 годом доля таких ответов упала на 5 п.п. Еще 68% опрошенных заявили, что они недовольны своей зарплатой и считают, что она должна быть больше (доля таких ответов выросла на 6 п.п.). Остальные затруднились ответить.



Чаще прочих своей зарплатой удовлетворены представители профессиональных сфер «Безопасность» (35%), а также «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Информационные технологии» (по 30%). Доля тех, кого не устраивает текущая зарплата, наиболее высока в сферах «Медицина, фармацевтика» (84%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (80%) и «Юристы» (76%).

44% жителей региона, которых не устраивает зарплата, считают, что она должна вырасти в два раза и более. Каждый пятый (21%) хотел бы повышения на 40-50% от текущего уровня, а каждый четвертый (26%) – на 20-40%. Всего 9% отметили, что им хватило бы увеличения зарплаты в пределах 20%.

Доля тех, кто мечтает об увеличении зарплаты как минимум в два раза, наиболее высока среди ИТ-специалистов (56%), работников науки и образования и юристов (по 54%).



