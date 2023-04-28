«Вологодское УФАС признало ОАО „РЖД“ виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 9.21 КоАП РФ**. Теперь ОАО „РЖД“ обязано оплатить штраф размером 100 тысяч рублей. Это уже второй административный штраф в 2023 году, который получила компания за нарушение сроков технологического подключения к электросетям. До этого УФАС оштрафовало ОАО „РЖД“ в январе текущего года», — сообщают в Вологодском УФАС.
Вологодское УФАС оштрафовало ОАО «РЖД» на 100 тысяч рублей
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