Вологодское УФАС оштрафовало ОАО «РЖД» на 100 тысяч рублей. Управление выявило, что сетевая компания* РЖД в установленный законом срок не подключила к электросетям земельный участок, расположенный в Вологодском районе. В результате владелец участка не смог заниматься запланированной деятельностью на своём участке.

«Вологодское УФАС признало ОАО „РЖД“ виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 9.21 КоАП РФ**. Теперь ОАО „РЖД“ обязано оплатить штраф размером 100 тысяч рублей. Это уже второй административный штраф в 2023 году, который получила компания за нарушение сроков технологического подключения к электросетям. До этого УФАС оштрафовало ОАО „РЖД“ в январе текущего года», — сообщают в Вологодском УФАС.

* ОАО «РЖД», кроме своей основной деятельности — пассажирских перевозок, является сетевой компанией.

**Административная ответственность предусмотрена за нарушение Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.