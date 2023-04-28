Вологодское УФАС оштрафовало ОАО «РЖД» на 100 тысяч рублей

28.04.2023 [Общество]
Вологодское УФАС оштрафовало ОАО «РЖД» на 100 тысяч рублей. Управление выявило, что сетевая компания* РЖД в  установленный законом срок не подключила к электросетям земельный участок, расположенный в Вологодском районе. В результате владелец участка не смог заниматься запланированной деятельностью на своём участке.
«Вологодское УФАС признало ОАО „РЖД“  виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена  статьей  9.21 КоАП  РФ**. Теперь ОАО „РЖД“ обязано оплатить   штраф  размером 100 тысяч рублей. Это уже второй административный штраф  в 2023 году, который получила компания за нарушение сроков технологического подключения к электросетям. До этого УФАС оштрафовало ОАО „РЖД“ в январе текущего года», — сообщают в Вологодском УФАС.
* ОАО «РЖД», кроме своей основной деятельности — пассажирских перевозок, является сетевой компанией.
 
**Административная ответственность предусмотрена за нарушение Правил  технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №  861.
 
Тэги: УФАС, РЖД

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