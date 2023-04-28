2 победы и 1 поражение в активе «Северянки» после трех игровых дней первого тура финального этапа волейбольной Высшей лиги "А"

Матч проходит в Курске с 25 по 30 апреля. Подопечные Романа Самбурского начали тур с уверенной победы над «Уфимочкой-УГНТУ» со счётом 3:0. Затем 1:3 проиграли прямому конкуренту в споре за золотые медали, курскому «ЮЗГУ-Атом» и в сухую разгромили калининградский «Локомотив-2» 3:0. Счёт по сетам 25:20, 25:19 и 25:19.

«Это финал, нельзя долго зацикливаться на негативных эмоциях после неудач, каждый день нужно показывать свою игру, выходить на площадку только с положительными эмоциями. Безусловно, очень хотелось обыграть "Локомотив" после неудач в матчах с ним в прошлых турах. Сегодня справились с собственной атакой, много смогли поднять в защите и помогали друг другу в страховке», подвела итоги матча с калининградскими волейболистками Анастасия Черняева, набравшая накануне 15 очков.

Сегодня у команд день отдыха, а в предстоящие выходные «Северянка» проведёт ещё два матча, против «Мурома» и «Динамо-Анапа».