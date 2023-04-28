В Вологодской области подвели конкурса «Укрепление здоровья на рабочем месте»

28.04.2023 [Общество]

В Вологодской области определены победители регионального конкурса «Укрепление здоровья на рабочем месте». Сейчас в регионе разработано и реализуется более 380 корпоративных программ с общим охватом работающего населения 78 000. Главная цель — создание благоприятной среды, выявление и коррекция факторов риска развития неинфекционных заболеваний, пропаганда здорового образа жизни.

Как правило, программа включает в себя набор мероприятий: диспансеризация, производственная гимнастика, организация мест питания, внедрение системы поощрений сотрудников, которые отказались от вредных привычек.

В 2023 году на региональный конкурс «Укрепление здоровья на рабочем месте» поступило 36 программ от внебюджетных и бюджетных организаций.

В состав оргкомитета по проведению конкурса вошли представители органов власти области (Департамента труда и департамента здравоохранения), представители Союза промышленников и предпринимателей региона, областных профсоюзов и областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Среди внебюджетников в сфере ЖКХ первое место заняло череповецкое предприятие «Электросеть», на втором — «Коммунальные системы» из Сокольского округа.

В номинации «Бюджетная организация» участников разделили по трем сферам: предоставление социальных услуг, образование и здравоохранение. В первой группе победителем стал «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наши дети». Среди образовательных организаций лидером признана программа Детского сада № 4 из Харовска. В отрасли здравоохранения — Великоустюгская ЦРБ. Список всех победителей можно найти на сайте Департамента.

«В сегодняшних условиях работодатели пересматривают кадровую политику в сторону не только поиска квалифицированных кадров, но, прежде всего, сохранения коллективов. Для этого большое внимание уделяется созданию комфортной обстановки на рабочих местах, обучению, вовлечению в командный рабочий процесс. Поэтому разработка и продвижение программ укрепления здоровья на работе — это инвестиция в устойчивое развитие любой организации и компании», — отметил первый заместитель Губернатора Дмитрий Горбачев.

Разработать программу может любое предприятие области. Для этого необходимо определиться с целями, задачами, составить план мероприятий. Поможет в этом специальный шаблон программы, который доступен на портале областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Также специалисты центра готовы оказать консультативную помощь в подготовке и внедрении программы.

Тэги: здоровье, рабочее место

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