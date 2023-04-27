В Вологде суд подтвердил право работающей матери на пособие по уходу за ребенком

В Вологде арбитражный суд рассмотрел жалобу ООО «Торговый дом Золотой ключик» на требование фонда соцстраха о возмещении расходов на выплату пособия по уходу за ребёнком.

Установлено, что одна из сотрудниц «Золотого ключика», когда её ребёнку исполнился один год, вышла на работу на условиях неполного рабочего дня. Кроме зарплаты она также получала пособие по уходу за ребёнком.

«Соцстрах посчитал незаконной выплату женщине пособия по уходу за ребенком и потребовал от работодателя возместить расходы на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию в размере 50 632 рубля 53 копейки», — сообщает 14 арбитражный апелляционный суд.

Рассмотрев жалобу, суд признал требование фонда незаконным. Соцстрах пытался оспорить решение, но его оставили без изменений.